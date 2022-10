Eleição deve prorrogar prazo para apresentação de emendas ao Orçamento

Atualizado em 5 out 2022, 13h42 - Publicado em 5 out 2022, 13h36

Por Victor Irajá Atualizado em 5 out 2022, 13h42 - Publicado em 5 out 2022, 13h36

O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Celso Sabino, solicitou ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, uma prorrogação do prazo de apresentação de emendas ao Orçamento de 2023 até o dia 10 de novembro, depois do segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Foi atendido e a formalização será anunciada em breve. “Considerando o fato de ainda estarmos vivendo o segundo turno das eleições presidenciais, e o alto índice de renovação para a nova legislatura, considero prudente e produtivo essa prorrogação do prazo, para que principalmente as bancadas e comissões possam se organizar na definição de suas prioridades”, justificou Sabino. Deputados e senadores, portanto, poderão indicar alterações ao texto enviado pelo Ministério da Economia até depois das eleições.

