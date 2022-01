Eleição deve impulsionar valor da gasolina em 2022

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Prepare o bolso: o preço da gasolina deve continuar subindo em 2022, segundo os especialistas. Para Adriano Pires, economista e sócio-fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), a volatilidade dos mercados em ano de eleição deve incidir numa maior valorização do dólar frente ao real. O câmbio, como se sabe, é um instrumento essencial na equação dos combustíveis, pois o petróleo é comercializado internacionalmente pela moeda americana. A commodity, por sua vez, também deve continuar em ascensão.

“O câmbio e o petróleo indicam uma nova subida de preços da gasolina. A cadeia de produção de petróleo foi quebrada e os estoques estão em queda livre, cenário que só deve se equilibrar no segundo semestre de 2023”, indica Pires. “O barril de petróleo ficou na faixa dos 70 dólares em 2021 e deve chegar aos 90 dólares neste ano. Salvo uma nova variante do coronavírus que provoque restrições mundo afora, acredito que 2022 será mais um ano de pressão nos preços”. Em 2021, a inflação da gasolina beirou os 50%, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e de Biocombustíveis (ANP).

