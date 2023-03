Efeito Lula impede que Petrobras suba na bolsa após lucro histórico

VEJA Mercado em vídeo | 2 de março.

A Petrobras teve um lucro líquido de 188 bilhões de reais em 2022. É o maior resultado para uma empresa de capital aberto na história do Brasil. A estatal também divulgou um pagamento de 35 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas, mas com uma ponderação da diretoria executiva nomeada por Jean Paul Prates, indicado do presidente Lula para chefiar a empresa. Além dessa ponderação, os investidores temem por mais mudanças na política de combustíveis e de dividendos da Petrobras após novas falas polêmicas de Lula sobre o assunto. As incertezas que freiam a Petrobras mesmo depois de um lucro histórico são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 2.

