Efeito Lula e EUA derrubam a bolsa; dólar sobe quase 2%

VEJA Mercado em vídeo | 3 de fevereiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom contra a gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Lula afirmou que vai avaliar a autonomia da entidade e disparou contra as metas de inflação do BC e a decisão de manter a taxa Selic a 13,75% ao ano. Lula se esquece que a independência do Banco Central é o resultado de um longo processo de amadurecimento institucional e um modelo adotado em países de primeiro mundo. A dura reação do mercado às falas do presidente e a alta de quase 2% do dólar são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 3.

Siga o Radar Econômico no Twitter