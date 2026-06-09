EF aposta em IA “agêntica” para escalar ensino de inglês no Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A EF lança sua nova plataforma de ensino de inglês com IA agêntica, desenvolvida pela Efekta Education. A tecnologia personaliza o aprendizado, simula conversas e oferece feedback em tempo real com a assistente Addi, visando ampliar a autonomia do aluno mantendo o apoio pedagógico.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A EF está colocando inteligência artificial no centro de sua estratégia de expansão no ensino de inglês. A companhia lança nesta terça-feira, 9, uma nova geração de sua plataforma digital de idiomas, com recursos de IA voltados à personalização do aprendizado e ao acompanhamento pedagógico dos alunos.

O movimento mira um mercado em que escala virou palavra-chave. No Brasil, a EF já atende 300 grandes empresas e leva sua tecnologia a 4,5 milhões de estudantes de escolas públicas em estados como Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

A aposta agora é na chamada IA agêntica. Na prática, a ideia é ir além do chatbot que responde perguntas. A tecnologia funciona como uma espécie de copiloto do aluno, criando situações de conversação, simulando contextos reais de uso do idioma e oferecendo retorno imediato sobre pronúncia, vocabulário e gramática.

A nova plataforma terá como uma das vitrines a assistente Addi, que passa a recomendar atividades personalizadas e apontar, em tempo real, erros, acertos e pontos de melhoria. O objetivo é aproximar a experiência digital de uma imersão em inglês, sem retirar o professor da equação.

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A tecnologia foi desenvolvida pela Efekta Education, braço de tecnologia educacional da EF. No mundo, mais de 3 mil companhias usam a solução para treinamento de colaboradores. A empresa também vem ampliando sua presença na América Latina e em projetos de formação de professores em larga escala na África.

O lançamento ocorre depois de a Efekta ser incluída pela Time, em maio, na lista das 100 companhias mais influentes de 2026, justamente pelo uso de inteligência artificial aplicada à educação.

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“Queremos ampliar a autonomia dos estudantes sem abrir mão do acompanhamento pedagógico. A tecnologia atua como uma facilitadora da aprendizagem, oferecendo orientação constante, enquanto professores acompanham e apoiam os alunos em sala de aula”, afirma Eduardo Santos, vice-presidente sênior da Efekta.