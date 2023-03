Eduardo Moreira: ‘Lula está pagando pelas ideias de Campos Neto no BC’

O economista, empresário e educador financeiro Eduardo Moreira, do Instituto Conhecimento Liberta, acredita que o PT deveria subir (ainda mais) o tom contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em entrevista a VEJA, Moreira defendeu que a autarquia pratique uma taxa de juros mais razoável, assim como defende o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Hoje em dia, o Brasil não é, nem de perto, um país que se destaque no mundo em relação ao risco fiscal. A relação dívida PIB do Brasil está 100% em linha, tanto em trajetória quanto em nível, com economias parecidas com a nossa”, afirmou. “A nossa taxa de juros real está, hoje, em mais de 8%. É a maior do mundo. Não enfrentar isso, não falar sobre isso, é uma loucura.”

Para Moreira, Campos Neto deveria ser cobrado por não conseguir entregar a meta da inflação nos últimos dois anos. “Eu acho que esse enfrentamento por parte do PT faz sentido. Desde que o Banco Central passou a ter a autonomia no Brasil, o resultado que ele entregou foi pífio, apenas com a meta de inflação. É balela dizer que ele está preocupado com emprego. A única obrigação, de fato, é a meta de inflação. E ele entregou uma inflação de 10% em 2021, quando o teto da meta era de 5,25%”, diz o economista. “Aí, em 2022, o cara [Campos Neto] se envolveu com o Banco do Brasil e a Caixa na confusão da Febraban por causa da carta da democracia, participou de grupos bolsonaristas, foi votar com a camisa da seleção. Ou seja, qual é essa autonomia do Banco Central? Autonomia fica parecendo um negócio imaculado, que é um cara puramente técnico, mas isso é uma mentira, é uma grande farsa”, atacou.

Ele, no entanto, pede que o enfrentamento por parte do partido seja propositivo, e não vê, por ora, as ações de Campos Neto como tentativa de “boicote” do presidente do Banco Central ao atual governo. “O Lula é o presidente da República e é ele quem está pagando pelas ideias do Campos Neto, que fez o Brasil ter a taxa de juros real mais alta do mundo. O Lula tem de ter voz nessa discussão. Claro que ele não pode dar uma martelada e dizer qual vai ser a taxa de juros, mas ele precisa debater”, afirmou ele. “Pode ser que o Campos Neto esteja tão ligado ao bolsonarismo que queira boicotar o governo, mas essa não é minha primeira hipótese.”