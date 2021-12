Edu Lyra: ‘A gente tem o dever moral de ajudar a Bahia neste momento’

O empreendedor social Edu Lyra, fundador da ONG Gerando Falcões, está doando 700 mil reais do próprio caixa para auxiliar as famílias atingidas pelas chuvas na Bahia. Segundo o governo do estado, o número de munícipios afetados pelas enchentes já chega a 116, sendo que pelo menos 100 decretaram estado de emergência, e mais de 470 mil pessoas foram atingidas. Diante da situação desoladora, Lyra está se mobilizando para angariar mais recursos para a região.

“Vamos enviar 700 mil reais que servirá para alimentação e também para a compra de colchões e materiais necessários neste momento. Nós temos uma rede de ONGs que atende a algumas favelas baianas e vamos fazer a distribuição por meio delas. Também estou tendo algumas conversas para possivelmente mobilizar um dinheiro maior para a população baiana”, disse o empreendedor, à coluna. “Estamos tirando esses recursos do próprio caixa da Gerando Falcões.”

Lyra estima que o montante ajude cerca de 5 mil pessoas atingidas pelas chuvas na Bahia. Ele clama pela mobilização dos brasileiros. “Acho que todos os brasileiros precisam encontrar uma organização social que esteja no front, que tenha atuação local, para fazer uma doação. A Bahia já ajudou muito o Brasil. A gente tem o dever moral de ajudar a Bahia. Precisamos mover algo nessa direção e passar uma mensagem de que os baianos não estão sozinhos neste momento.”

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.