EDP cadastra 132 mil famílias no benefício da tarifa social de energia

A EDP realizou o cadastro de mais de 132 mil famílias no benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica entre janeiro e agosto, que concede desconto de até 65% na fatura na área de atuação das suas distribuidoras de energia em São Paulo e no Espírito Santo. Atualmente, mais 673 mil famílias nos dois estados estão inseridas na Tarifa Social. O levantamento foi realizado em 70 cidades do Espírito Santo e 28 municípios do Estado de São Paulo, áreas de concessão da Companhia.