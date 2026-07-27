Edge leva 500 cargas de GNL de Santos ao Triângulo Mineiro

A Edge alcançou a marca de 500 carretas de gás natural liquefeito entregues à fábrica da LD Celulose, em Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Em cerca de seis meses, a operação movimentou mais de 16 milhões de metros cúbicos de gás para uma região sem acesso à malha de gasodutos.

O fornecimento atende atualmente a um consumo médio de 105 mil metros cúbicos por dia, com picos de até 139 mil metros cúbicos. No período, a Edge afirma ter ampliado em mais de dez vezes sua capacidade mensal de expedição.

O GNL sai do Terminal de Regaseificação de São Paulo, no Porto de Santos, é transportado em carretas criogênicas por uma balsa dedicada e, depois, percorre mais de 700 quilômetros por rodovia até a fábrica. No destino, o combustível é regaseificado em uma unidade instalada pela própria Edge e conectado ao processo industrial.

A LD Celulose, joint venture entre a austríaca Lenzing e a Dexco, foi o primeiro contrato de longo prazo da operação off-grid da Edge. O acordo tem duração de oito anos e prevê o fornecimento inicial de 100 mil metros cúbicos diários de gás, em substituição ao óleo combustível.

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Segundo a companhia, as 500 entregas foram realizadas sem incidentes. Criada pela Compass, a Edge aposta na logística rodoviária de GNL para alcançar consumidores industriais que permanecem fora da infraestrutura tradicional de gasodutos.