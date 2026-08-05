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Economia

Ecopetrol garante controle da Brava após OPA atrair mais que o dobro das ações

Leilão recebeu cerca de 248 milhões de papéis para uma oferta limitada a 116 milhões; estatal colombiana desembolsará R$ 2,67 bilhões nessa etapa

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 16h00 | Atualizado em 5 ago 2026, 18h33
Brava Energia
 (Divulgação/Divulgação)
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Ecopetrol garante controle da Brava após OPA atrair mais que o dobro das ações Priorizar nos meus resultados Google

A Ecopetrol garantiu o controle da Brava Energia após a oferta pública realizada nesta quarta-feira atrair mais que o dobro das ações procuradas pela estatal colombiana. Dados preliminares do leilão indicam que cerca de 247,9 milhões de papéis foram apresentados à venda, diante de uma oferta limitada a 116,1 milhões.

Com a procura elevada, apenas aproximadamente 45,01% das ações oferecidas por cada investidor serão compradas. A Ecopetrol pagará R$ 23 por papel e desembolsará R$ 2,67 bilhões nessa etapa da aquisição.

O sucesso da OPA era uma condição indispensável para a operação. A oferta seguia o modelo “tudo ou nada”: se não alcançasse os 116,1 milhões de papéis necessários para completar 51% do capital, nenhuma ação seria adquirida.

Os 25% comprados no leilão serão somados a outros 26% negociados diretamente com acionistas da Brava por R$ 24 por ação. Consideradas as duas frentes, a Ecopetrol investirá cerca de R$ 5,6 bilhões para assumir o comando da companhia brasileira.

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A demanda registrada no leilão correspondeu a aproximadamente R$ 5,7 bilhões e mostrou que uma parcela expressiva dos acionistas estava disposta a deixar a empresa. O volume oferecido representou mais da metade de todas as ações da Brava, embora a Ecopetrol tenha se comprometido a comprar somente 25%.

Formada pela combinação entre 3R Petroleum e Enauta, a Brava é uma das maiores produtoras independentes de petróleo e gás do Brasil. Com a aquisição, seu controle passará para a estatal da Colômbia, que amplia de forma relevante sua presença no mercado brasileiro.

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Os números ainda dependem da confirmação oficial da B3. Pelo resultado preliminar, porém, a condição mínima prevista para a aquisição foi superada com ampla margem.

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Ações (finanças)
B3
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