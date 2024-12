Economista Roberto Macedo lança livro sobre educação financeira

O economista Roberto Macedo, diretor-geral da Faculdade do Comércio e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, lança nesta sexta-feira, 6, seu mais novo livro. “Economania: 104 dicas de educação dicas de educação financeira para a prosperidade pessoal, familiar e do Brasil” conta com prefácio do ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga. A sessão de autógrafos será hoje na Livraria da Vila, localizada na Avenida Higienópolis, 618, em São Paulo, das 18h30 às 21h. “Mais do que um guia prático, este livro é um convite para que os leitores reflitam sobre como pequenas mudanças no cotidiano podem gerar prosperidade não apenas para suas finanças pessoais, mas também para a economia do país como um todo”, diz Macedo.

