Economia pulsando: banco já projeta crescimento do PIB igual ao de 2023

Os economistas do banco americano J.P Morgan melhoraram consideravelmente a projeção de crescimento da economia brasileira em 2024. Um relatório enviado a clientes projeta uma alta de 2,9% do PIB neste ano. O número é idêntico ao registrado pelo IBGE em 2023, e bem acima das previsões do Boletim Focus — que apontam para uma alta de 2,23% neste ano. A antiga estimativa do J.P Morgan era de que a economia fosse crescer 2,2% em 2024. O banco ainda aumentou para 143 mil pontos a previsão do Ibovespa para o final do ano. “A alta decorre da reavaliação e do crescimento dos lucros. Incorporando no modelo as mudanças, o Ibovespa alcançaria facilmente nosso cenário de alta de 140 mil, até mesmo superando-o para tocar os 143 mil”, escrevem em relatório.

