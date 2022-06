Economia dos EUA: Musk demitindo, furacão no JP Morgan, choque no Goldman  

VEJA Mercado | Abertura | 3 de junho

Os alertas vieram de todos os lugares neste semana. O presidente do JP Morgan, Jamie Dimon, falou que um furacão vai atingir a economia muito em breve e que os investidores devem se preparar. O presidente do Goldman Sachs, John Waldron, falou em uma série de choques que vão abalar a economia global. E Elon Musk, da Tesla, está com um “sentimento super ruim” com a economia e vai demitir 10% de seu pessoal, segundo e-mail que a Reuters teve acesso. Se esse pessimismo todo se confirmar, dias piores virão. E a semana termina pessimista com os futuros americanos caindo. Os investidores também estão de olho no payroll que pode mostrar menor ganhos de empregos em abril junto com uma queda no crescimento médio dos ganhos dos trabalhadores.

No Brasil, os investidores estão de olho nas notícias sobre a possibilidade de o governo mais uma vez driblar teto de gastos e até mesmo na possiblidade de decretação de calamidade. O governo Bolsonaro parece querer gastar mais em ano de eleição e o risco fiscal se amplia.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.