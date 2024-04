É provável que a Petrobras suba a gasolina em breve, diz Fernando Siqueira

VEJA Mercado | 3 de abril de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quarta-feira, 3. Na véspera, o Banco Central fez o primeiro leilão de swap cambial desde o início do governo Lula. Em resumo, a instituição vende títulos que serão corrigidos de acordo com a variação de preços da moeda americana. A medida é uma tentativa de diminuir a demanda pelo dólar, mas teve pouco efeito no mercado. A moeda americana fechou o dia estável, ainda na casa dos 5,06 reais, o maior patamar desde outubro do ano passado. Os preços do petróleo voltaram a subir e são negociados próximos da casa dos 90 dólares por barril. Os preços dos combustíveis no Brasil seguem defasados em relação à paridade internacional enquanto a Petrobras não mexe nos preços há quase seis meses. Roberto Campos Neto participa de live do Bradesco. Diego Gimenes entrevista Fernando Siqueira, chefe de pesquisas da Guide Investimentos.

