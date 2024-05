É preciso prestigiar melhor a diversidade no Brasil, diz CEO do Fleury

Jeane Tsutsui, presidente do conglomerado de saúde Grupo Fleury, afirmou que se sente privilegiada por estar à frente de uma empresa de saúde que contribui para a sustentabilidade do setor no Brasil. Apenas 5 das mais de 200 empresas listadas no Novo Mercado e no Nível 2 da B3 possuem uma mulher no cargo de CEO. A executiva esteve presente no evento As 100 Empresas Mais Influentes do Brasil, organizado por VEJA Negócios e Lide. “Precisamos incentivar cada vez mais as mulheres a assumirem posições de liderança e, não só isso, mas também prestigiar melhor a diversidade em todas as suas formas no Brasil”, disse em entrevista gravada ao repórter Diego Gimenes. Confira outras entrevistas concedidas durante a cerimônia de premiação no YouTube de VEJA e no Radar Econômico.

