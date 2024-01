É preciso cautela porque Brasil tem cultura do juro alto, diz Volney Eyng

VEJA Mercado | 12 de janeiro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta sexta-feira, 12. Os números de inflação de dezembro no Brasil e nos Estados Unidos vieram mais fortes do que o mercado esperava. Os dados ainda não devem alterar os planos dos bancos centrais, mas acrescentam uma dose de cautela em relação ao ciclo de cortes nas taxas de juros das economias. As ações da Petrobras subiram depois do banco americano Goldman Sachs publicar um relatório em que enxerga um potencial pagamento de até 35 bilhões de reais em dividendos pela estatal no curto prazo. Diego Gimenes entrevista Volney Eyng, presidente da gestora Multiplike.

