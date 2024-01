É o mesmo erro cometido de novo, diz Schwartsman sobre política industrial

VEJA Mercado | 23 de janeiro.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta terça-feira, 23. Na véspera, o Ibovespa caiu e o dólar subiu mais de 1% na contramão do exterior. O governo anunciou uma nova política industrial que projeta até 300 bilhões de reais em financiamentos até o ano de 2026. O programa aumenta a preocupação do mercado em relação à meta de déficit zero das contas públicas do país. A desoneração da folha de pagamento deve ser estendida, mas o ministro Fernando Haddad voltou a defender o fim gradual do benefício. Na China, o primeiro-ministro sinalizou novos estímulos ao pedir medidas mais enérgicas e eficazes para estabilizar o mercado e aumentar a confiança. Diego Gimenes entrevista Alexandre Schwartsman, economista e ex-diretor do Banco Central.

