E-commerce cresce na Black Friday, mas potencial da data é diluído no mês

O comércio eletrônico apresentou ganhos na Black Friday deste ano. Segundo números apurados pela Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú, o aumento do faturamento on-line no fim de semana em que o evento promocional foi celebrado foi de 38% frente ao mesmo período do ano anterior. O volume de transações, por sua vez, registrou alta de 21%, enquanto o tíquete-médio avançou 14%.

A financeira apurou que os setores que mais cresceram na data foram entretenimento (+358%), hospedagem (+322%), bebidas (+218%), turismo (+150%) e joias (+91%). É bom ressaltar que, na comparação com 2021, alguns desses mercados ainda não haviam se recuperado do período mais difícil das restrições ocasionadas pela Covid-19 no Brasil e, portanto, beneficiaram-se da menor letalidade da pandemia este ano.

Um outro levantamento, da startup Magis5, com uma amostra mais segmentada, apontou um avanço de 21,7% na receita bruta do comércio eletrônico ao longo do mês de novembro, corroborando com a tese de que muitos e-commerces adotaram como estratégia a antecipação dos descontos em seus portais.