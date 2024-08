Dono de cassinos, MGM negocia compra de ‘bet’ brasileira por US$ 175 mi

O grupo americano MGM, dono de negócios como restaurantes, resorts e cassinos em Las Vegas e outras cidades, negocia a compra da casa de apostas KTO por cerca de 175 milhões de dólares. Será a primeira grande transação do setor de “bets” no Brasil.

A entrada da MGM não deve ser a única investida internacional por aqui. O grupo americano DraftKings, tradicional em apostas esportivas, estuda a entrada no mercado brasileiro, via aquisições ou parcerias, assim que toda a regulamentação do setor for aprovada.