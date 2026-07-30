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Donas do Atlântico Sul fecham venda de cais para terminal de GNL

Área foi avaliada em ao menos R$ 380 milhões e venda é peça central do plano para retirar o estaleiro da recuperação judicial

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 13h00
Formado pelas empreiteiras Camargo Corrêa e Queiroz Galvão, o Estaleiro Atlântico Sul recebeu 2,7 bilhões de reais do Fundo da Marinha Mercante, descobriu o TCU
Estaleiro Atlântico Sul (Divulgação/Divulgação)
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Donas do Atlântico Sul fecham venda de cais para terminal de GNL Priorizar nos meus resultados Google

A Mover e a Somah — atuais nomes dos antigos grupos Camargo Corrêa e Queiroz Galvão — fecharam uma negociação para vender o Cais Leste do Estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco, segundo apurou o Radar. A área será destinada à instalação de um terminal de gás natural liquefeito.

A operação integra a estratégia das sócias de monetizar áreas ociosas e retirar o estaleiro da recuperação judicial. O Atlântico Sul acumula uma dívida estimada em R$ 700 milhões.

O terreno já havia sido reservado no plano de recuperação para um terminal de GNL ou uma termelétrica. O documento atribuiu às áreas do Cais Leste valor econômico mínimo de R$ 380 milhões e autorizou sua venda direta. Publicamente, no entanto, o estaleiro vinha apresentando à Antaq um projeto diferente, voltado a derivados de petróleo e carga geral.

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