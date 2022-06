Dona do Mercado Bitcoin demite, seguindo passos de outros unicórnios

As chamadas growth techs, as startups já em fase de amplo crescimento, estão passando por um grande processo de depuração de custos depois de terem recebido aportes bilionários. Nesta quarta-feira, 01, foi a vez da 2TM, a holding do Mercado Bitcoin, fazer um corte de pessoas. A empresa tinha 700 funcionários e cortou 90, segundo fontes próximas à empresa. Outros unicórnios como Vtex, Quinto Andar, Loft e Facily já tinham seguido o mesmo caminho. As justificativas são a mudança do panorama internacional, alta de juros e inflação.

