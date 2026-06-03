A inauguração do CJ Boa Vista Village, em Porto Feliz, virou também uma espécie de renovação pública de votos entre a LVMH e a JHSF.

Durante o evento, Davide Marcovitch, presidente da LVMH no Brasil, afirmou que o Shopping Cidade Jardim “realmente passou a ser o melhor shopping de São Paulo”. A frase foi lida, no mercado de alta renda, como um reconhecimento relevante do maior grupo de luxo do mundo à estratégia de malls construída por José Auriemo Neto.

A relação entre os dois grupos já é antiga. A LVMH opera nove lojas no Cidade Jardim e prepara a abertura de mais duas unidades, chegando a 11 operações no empreendimento. No novo CJ Boa Vista Village, a Louis Vuitton estreou uma loja exclusiva dedicada à coleção resort. O complexo também recebeu marcas como Chloé, Pucci, Brunello Cucinelli, Aquazzura e Gianvito Rossi. Nos próximos meses, devem chegar ainda Celine, Dolce & Gabbana e o restaurante nova-iorquino Carbone.

Marcovitch foi além do elogio protocolar. “Essa parceria vai continuar pelo resto da vida. Não é mais uma parceria apenas comercial, é uma parceria de amizade, quase de família”, afirmou o executivo, lembrando que a aproximação entre Louis Vuitton e JHSF começou antes mesmo da inauguração do Cidade Jardim, quando o projeto ainda estava no papel.

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A fala veio em um momento positivo para a divisão de shoppings da JHSF. No primeiro trimestre, as vendas dos lojistas avançaram 8,4%, enquanto o aluguel same store rent cresceu 11,5%. Em 2025, o grupo acumulou nove trimestres consecutivos de crescimento de dois dígitos nas vendas consolidadas dos lojistas e registrou receita recorde de R$ 1,4 bilhão nos negócios de renda recorrente.

Nos bastidores, a declaração de Marcovitch foi interpretada como mais do que uma gentileza de inauguração. Ao descrever o Cidade Jardim como um destino para almoçar, descobrir moda, joias e relógios e viver experiências exclusivas, o executivo acabou resumindo a tese que a JHSF tenta levar agora para fora da capital: transformar seus empreendimentos em destinos completos de lifestyle, e não apenas em centros de compras.