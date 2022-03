Dólar volta a negociar abaixo de R$ 5

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O dólar voltou a negociar abaixo dos 5 reais nesta quarta-feira, 9. A moeda americana estava em baixa desde antes da guerra e um dos motivos já era o alto fluxo de dinheiro estrangeiro na bolsa brasileira. E este fluxo continua. Desde que a guerra começou foram mais de 10 bilhões de reais. Em pouco mais de dois meses, os gringos aportaram 70 bilhões de reais na B3, praticamente o mesmo valor que foi injetado em todo o ano de 2021. O dólar até esboçou uma alta depois que os conflitos eclodiram na Ucrânia, mas voltou a recuar diante da disparada das commodities no mercado internacional, fator este que fortaleceu o real ao impulsionar as petrolíferas e mineradoras daqui. Às 13h52, a moeda americana estava cotada a 4,988 reais, uma queda de 1,29% em relação ao dia anterior. No ano, o dólar já caiu pouco mais de 10%. Agora é esperar se fecha abaixo de 5 reais. Pouco antes da guerra, acabou fechando cravado em 5 reais.

