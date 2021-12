Dólar vai a 5,74 e bolsa cai 2% com nova onda de medo da ômicron 

VEJA Mercado | Fechamento | 20 de dezembro.

Os mercados mundiais acordaram com um medo renovada com a ômicron, que também fez seu estrago nos mercados brasileiros. O dólar fechou em alta de 1% cotado a 5,74 reais, muito próximo da cotação máxima que a moeda americana atingiu na segunda onda da pandemia, em março, quando chegou a bater 5,79 reais. Uma nova onda de medo sobre os efeitos da variante ômicron sobre as economias derrubou as bolsas pelo mundo afora. Na bolsa de São Paulo, o Ibovespa caiu pouco mais de 2% fechando ligeiramente acima dos 105.000 pontos. A maior queda foi da CVC, diretamente ligada ao setor de turismo, com queda de 8,43%. O petróleo também caiu, derrubando também as ações da Petrobras que fecharam com queda de 2,79%.

Quem se salvou foram justamente as empresas que se beneficiam de um dólar mais alto, como os frigoríficos JBS e Minerva que fecharam em altas de 1,27% e 1,52% respectivamente.

