Dólar sobe e fecha a R$ 5,18, maior cotação desde fevereiro

O dólar fechou a segunda-feira, 20, em alta de 0,81%, a 5,186 reais, a maior cotação desde 14 de fevereiro deste ano, quatro meses atrás. Somente no mês de junho, a moeda americana já subiu 9%, mas ainda cai 7% frente ao real no acumulado do ano. No radar dos investidores, a política monetária do Federal Reserve, que subiu os juros mais do que esperava e provocou um retorno de dólares para a economia americana, e a volta do risco fiscal no Brasil. As sucessivas propostas do governo federal para tentar baixar os preços dos combustíveis e, mais recentemente, para taxar as exportações e os lucros da Petrobras, trazem instabilidade ao mercado porque podem desrespeitar o teto de gastos. Nos últimos 30 dias, as ações da estatal recuaram 23%, mas encerraram o dia em alta de pouco mais de 1% mesmo depois da renúncia de José Mauro Coelho.

Leia mais em: O que explica a escalada do dólar

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.