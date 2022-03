Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez em nove meses

O dólar fechou o dia em queda de 1,42%, cotado a 4,944 reais. É a primeira vez que o câmbio fecha abaixo de 5 reais em nove meses — desde junho tal feito não era atingido. A moeda americana chegou a negociar abaixo desse patamar nas últimas semanas, mas sempre fechava acima dos 5 reais. Na esteira do dólar mais baixo está a guerra e a entrada de capital externo no Brasil. Os estrangeiros já colocaram 75 bilhões de reais no país no ano por causa dos juros mais altos e das pechinchas do Ibovespa, fatores que aumentam a oferta de dólar por aqui e diminuem a cotação. Já a guerra entre Rússia e Ucrânia colocou em xeque a produção de petróleo no mundo, o que também traz mais dinheiro para o Brasil pelo fato do país ser um dos maiores produtores da commodity no mundo. Em outras palavras, a combinação de juros altos, bolsa barata e menos petróleo no mundo derrubou o dólar no Brasil. No acumulado do ano, a moeda já cai mais de 10%.

