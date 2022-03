Dólar em queda e juros futuros em alta: os reflexos da guerra no Brasil

VEJA Mercado | Fechamento | 3 de março.

A guerra entre Rússia e Ucrânia acelerou uma tendência que já se observava na bolsa brasileira desde janeiro: a expressiva migração dos estrangeiros para as empresas de commodities. As matérias-primas dispararam no mercado internacional diante das incertezas quanto à oferta e demanda por itens como petróleo e minério e fizeram as apostas nas empresas brasileiras subirem. A B3 reportou nesta quinta-feira que na última sexta-feira, dia seguinte à eclosão dos conflitos, os estrangeiros injetaram mais de 2 bilhões de reais no mercado brasileiro. Já são mais de 3 bilhões de reais nos dois primeiros dias da guerra. Esse movimento tem feito as empresas subirem na bolsa e o dólar cair frente ao real. Hoje, a moeda americana fechou em queda de 1,55%, cotada a 5,02 reais.

O Ibovespa fechou no zero a zero, a 115.165 pontos, mas companhias como CSN e PetroRio subiram 4,9% e 1,2%, nessa ordem. A resposta para o índice brasileiro não ter saído do lugar está, primeiro, no mal humor internacional. O FTSE 100, de Londres, e o S&P 500, de Nova Iorque, recuaram 2,5% e 0,6%, respectivamente. Para alguns economistas, a outra razão está na curva de juros futuros. “Hoje foi um dia de baixa liquidez nos mercados, uma postura mais defensiva. Os DIs negociam em alta como consequência do risco inflacionário provocado pela guerra, mas é preciso lembrar que o risco de isenção de impostos na PEC dos Combustíveis que poucos falam também pesa sobre o mercado”, avalia Ariane Benedito, economista da CM Capital. O DI para 2024 subiu 1,9%, a 12,4%. Empresas como Americanas e Via fecharam em quedas de 4,1% e 3,2%, nessa ordem. É a guerra e seus múltiplos efeitos no mercado brasileiro.

