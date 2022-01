Dólar cai quase 5% em janeiro e fecha em menor valor desde setembro

VEJA Mercado | Fechamento | 31 de janeiro.

Um cenário que até um mês atrás poucos poderiam imaginar: bolsa em rali e dólar em queda livre. A moeda americana caiu 1,56% nesta segunda-feira, a 5,305 reais e, com isso, encerrou o mês de janeiro em queda de quase 5%. É o menor valor registrado desde 22 de setembro. As mudanças prometidas para a política monetária dos Estados Unidos aliada à explosão do petróleo no mercado internacional fizeram os investidores deixarem os mercados mais desenvolvidos e partirem para as bolsas emergentes, como a brasileira, que tem na Petrobras um de seus maiores ativos. “Enquanto os Estados Unidos começam a fortalecer o aperto monetário, o Brasil começa a encerrar o dele por aqui, já que a Selic está próxima do platô. Essa combinação de fatores somada à migração de recursos para os mercados emergentes fortaleceu o real frente ao dólar em janeiro”, explica Fernanda Mansano, economista-chefe do TC.

A queda da moeda americana frente ao real tende a prejudicar as companhias que têm grande parte de suas receitas em dólar, como os frigoríficos. JBS e BRF fecharam em quedas de 2,7% e 2,3%, respectivamente. A Vale caiu 3,3%. Os mercados chineses não vão abrir nesta semana em função do Ano Novo chinês, mas as autoridades prometem reprimir o comércio especulativo de minério de ferro para estabilizar o mercado doméstico após as sucessivas altas da commodity. Somente em janeiro, o minério subiu 21% no porto chinês de Qingdao. Empresas como CSN Mineração e Usiminas também foram pressionadas nesta segunda-feira e encerraram o pregão em quedas de 2,38% e 0,9%, nessa ordem.

O Ibovespa fechou em leve alta de 0,21%, aos 112.143 pontos, impulsionado principalmente por papéis ligados à economia doméstica, como Azul e Magazine Luiza, que subiram 7,9% e 4,3%, respectivamente. Estas são empresas que derreteram em 2021 e que podem ser alvos da onda de dinheiro estrangeiro que tem entrado na B3 em janeiro.

