Dólar cai quase 2% e vai a R$ 4,74; bolsa tem oitava alta consecutiva

O dólar fechou em queda de 1,75%, a 4,746 reais nesta sexta-feira, 25, o menor valor desde março de 2020. No ano, a queda já é de 15%. Foi a oitava sessão consecutiva de queda. Por outro lado, quem subiu oito vezes seguidas foi o Ibovespa. A bolsa negociou estável entre ganhos e perdas ao longo do dia, mas fechou em leve alta de 0,02%, aos 119.081 pontos. Desde junho de 2021 o índice não subia tantas sessões consecutivas — renovando as máximas históricas àquela época.

Tudo isso na esteira dos estrangeiros, que já colocaram 85 bilhões de reais no Brasil neste ano, seja pela Selic a 12,75% que aumenta os ganhos com renda fixa ou pela disparada das commodities por causa da guerra na Ucrânia que fez os investidores procurarem as empresas brasileiras. Mais dólar em circulação no Brasil diminui a cotação do câmbio.

E já tem gente colocando na mesa possíveis cenários que podem fazer a moeda americana cair ainda mais. O BTG Pactual avalia que se o Federal Reserve Bank (Fed) não subir fortemente os juros nos Estados Unidos, o dólar pode cair ainda mais porque os investidores podem buscar outros mercados para ganhar dinheiro. É ver para crer.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.