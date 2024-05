DocuSign lança ferramenta de IA que analisa e gerencia contratos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A plataforma de assinatura eletrônica de documentos DocuSign lançou uma nova categoria de software que utiliza inteligência artificial (IA) para analisar o conteúdo de acordos e contratos. Chamada Intelligent Agreement Management (Gerenciamento Inteligente de Acordos, em inglês), a tecnologia de IA analisa prazos e cláusulas de riscos, entre outros pontos sensíveis de documentos, e destaca suas observações ao usuário da plataforma. A partir disso, diferentes contratos podem ser gerenciados pelo próprio software em um sistema de armazenamento em nuvem. Trata-se do primeiro produto de IA voltado especificamente à análise e ao gerenciamento de documentos, segundo a empresa, que atende 180 países.

Segundo um estudo da consultoria global Deloitte contratado pela DocuSign, empresas que possuem fluxos de trabalho desconectados, ou ineficientes, demoram 18% a mais do que o ideal para analisar do contratos e acordos, o que acarreta em 55 bilhões de horas desperdiçadas ao redor do mundo. Financeiramente, estima-se que a perda seja de 2 trilhões de globalmente a cada ano devido à queda de produtividade e ao não aproveitamento de oportunidades de negócio. Segmentos como os de vendas e marketing são alguns dos mais impactados, respondendo por 40% das perdas.