Do dólar à Petrobras: a resposta do mercado à PEC eleitoral de Bolsonaro

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 07 de junho.

A PEC dos Combustíveis pensada pelo governo Jair Bolsonaro que promete zerar os impostos federais dos combustíveis e incentivar a diminuição dos tributos estaduais ainda nem foi encaminhada ao Congresso, mas o mercado financeiro já precificou todos os cenários. A proposta não prevê a utilização do caixa da Petrobras e as ações da estatal subiram, mas por outro lado cria uma despesa adicional que fura o teto de gastos e eleva o chamado risco fiscal. O resultado foi uma alta de quase 2% do dólar, que fechou o dia cotado a 4,87 reais. O subsídio que deve baixar o preço dos combustíveis e a resposta do mercado financeiro à nova proposta são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 7.

