Disputas com o poder público na CAM-CCBC somam quase R$ 30 bilhões

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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Os procedimentos envolvendo a administração pública em andamento no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) somavam R$ 29,8 bilhões ao fim de 2025. São 50 disputas com órgãos e empresas públicas das diferentes esferas de governo.

As 43 arbitragens concentram R$ 23,4 bilhões, com valor médio de R$ 544,2 milhões por processo. Outras três mediações reúnem R$ 4,1 bilhões, enquanto quatro dispute boards — comitês criados para acompanhar e solucionar impasses durante a execução de contratos — respondem por R$ 2,3 bilhões.

Somente no ano passado, ingressaram no CAM-CCBC sete novas arbitragens, duas mediações e um dispute board envolvendo o poder público.

Os principais conflitos estão relacionados a contratos de construção civil, energia, concessões e fornecimento de bens e serviços. Entre os setores envolvidos aparecem infraestrutura, saneamento, óleo e gás, telecomunicações e indústria química.

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Os R$ 29,8 bilhões representam os valores discutidos nos procedimentos e não uma dívida já reconhecida ou um desembolso imediato dos governos. Os dados constam do relatório Facts & Figures 2025 do CAM-CCBC.