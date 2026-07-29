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Economia

Disputas com o poder público na CAM-CCBC somam quase R$ 30 bilhões

Centro reúne 50 procedimentos; arbitragens concentram R$ 23,4 bilhões

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 10h45
Sala de reuniões moderna com mesa em formato de U, cadeiras pretas, monitores com tela azul e microfones individuais. As paredes são de madeira ripada e o chão tem carpete cinza com padrões geométricos. Prateleiras com pastas azuis completam o ambiente.
CAM-CCBC (CAM-CCBC/Divulgação)
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Disputas com o poder público na CAM-CCBC somam quase R$ 30 bilhões Priorizar nos meus resultados Google

Os procedimentos envolvendo a administração pública em andamento no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) somavam R$ 29,8 bilhões ao fim de 2025. São 50 disputas com órgãos e empresas públicas das diferentes esferas de governo.

As 43 arbitragens concentram R$ 23,4 bilhões, com valor médio de R$ 544,2 milhões por processo. Outras três mediações reúnem R$ 4,1 bilhões, enquanto quatro dispute boards — comitês criados para acompanhar e solucionar impasses durante a execução de contratos — respondem por R$ 2,3 bilhões.

Somente no ano passado, ingressaram no CAM-CCBC sete novas arbitragens, duas mediações e um dispute board envolvendo o poder público.

Os principais conflitos estão relacionados a contratos de construção civil, energia, concessões e fornecimento de bens e serviços. Entre os setores envolvidos aparecem infraestrutura, saneamento, óleo e gás, telecomunicações e indústria química.

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Os R$ 29,8 bilhões representam os valores discutidos nos procedimentos e não uma dívida já reconhecida ou um desembolso imediato dos governos. Os dados constam do relatório Facts & Figures 2025 do CAM-CCBC.

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