Disputa por Zona Franca de Manaus trava pautas do governo no Congresso

Presidente interino do Congresso Nacional, o deputado federal Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, tirou da pauta desta terça-feira a votação do PLN que trata de realocação de Orçamento de 2,5 bilhões para o Plano Safra. Ramos disse ao Radar Econômico que só vai liberar a pauta depois que o governo cumprir o acordo que fez com a base de parlamentares do Amazonas. O acordo fechado há duas semanas previa que os senadores Omar Aziz, do PSD, e Eduardo Braga, do MDB, votariam a favor do projeto dos combustíveis e o governo em troca alteraria o decreto que reduz o IPI para a indústria brasileira. Como o ministério da economia não abriu exceções para produtos que hoje são fabricados na Zona Franca de Manaus, sob o regime do Processo Produtivo Básico, o decreto tem o poder de acabar com a indústria da região. Isso porque os incentivos deixam de ser atrativos. O governo não cumpriu o acordo até agora.

O ministério tem um problema em especial com a indústria de bens de informática. Como diversas empresas produzem componentes fora da Zona Franca ficariam sem a redução do IPI. Para completar o quadro, Paulo Guedes reduziu o imposto de importação destes produtos. “O governo não pode achar que pode descumprir um acordo que foi intermediado pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara”, disse Ramos.

