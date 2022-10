Disputa por patrimônio em família da elite carioca se estende na Justiça

Interditado por dependência química há mais de uma década, o ex-magnata João Flávio Lemos de Moraes tem seu patrimônio posto em cheque por diferentes interesses em sua família. Há mais de ano, seu filho, João Flávio Filho, pediu à Justiça que uma irmã, responsável por gerir patrimônio do pai, apresentasse a prestação de contas da interdição judicial a qual o pai está submetido. Após vários anos desde a interdição, as contas foram apresentadas e o Ministério Público afirmou que estavam “aparentemente” corretas, segundo fontes com acesso ao caso. Entretanto, um despacho do contador do juízo questionou essa decisão, alegando haver irregularidades nas contas apresentadas. Assim, o caso teima para se desenrolar, com uma audiência marcada para a quinta-feira,6, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

João Flávio Lemos de Moraes Filho é responsável por zelar pela saúde do pai enquanto suas duas irmãs ficaram com a responsabilidade de gerir os ativos da família. Moraes foi dono da Supergasbrás, além de ter fazendas e concessionárias de caminhões.

