Disputa dos planos de saúde pelo TJRJ corre risco de judicialização

Os lances da licitação feita pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) para sua nova operadora de planos de saúde mal foram divulgados nesta segunda-feira, 31, e o risco de judicialização já está no ar. Isso porque já tem gente com lupa sobre os candidatos e suas ofertas. O primeiro lance vencedor foi de 488 milhões de reais, com desconto de 18%, feito pela Unimed Rio. A empresa está em situação de direção fiscal pela Agência Nacional de Saúde (ANS). A segunda colocada foi a Golden Cross e os concorrentes já botaram lupa sobre dívidas fiscais da empresa. O terceiro colocado foi a empresa Union Life, que apresentou um balanço com ativos totais de pouco mais de 800 mil reais para uma licitação de 575 milhões de já se fala em risco de judicialização. Por último ficou a Amil, que é a operadora atual e deu um lance de 492,3 milhões de reais. Ou seja, a diferença entre o primeiro e o último colocados é de pouco mais de 4 milhões de reais. O vencedor final do processo será responsável pela saúde de 40 mil funcionários do tribunal.

