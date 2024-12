Disputa de diretores? O que se sabe sobre demissão de CMO do Itaú

A demissão do executivo Eduardo Tracanella do Itaú se deu ‘única e exclusivamente por mau uso do cartão corporativo’, dizem fontes a par do caso. A versão de que ele teria entrado em disputa com Sergio Fajerman não procede.

A estrutura do Itaú é confusa, mas compreensível. Tracanella era Chief Marketing Officer (CMO), enquanto Fajerman é Chief People Officer, Marketing and Corporate Communication (CPOMC). Tracanella se reportava a Fajerman há cerca de dois anos, mas isso nunca foi um problema. Ele nunca se reportou diretamente ao CEO Milton Maluhy, mas a outros diretores. ‘Não havia disputa de C-Level’, diz executivo que acompanha o episódio.