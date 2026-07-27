Disputa com Opportunity adia tentativa da Ambipar de suspender Chapter 11

A disputa travada pelo Opportunity na Justiça americana adiou por duas semanas a audiência que decidirá se o Chapter 11 da Ambipar Emergency Response será suspenso em favor da recuperação judicial brasileira. A sessão, inicialmente marcada para 7 de agosto, foi transferida para o dia 21.

Na decisão de 24 de julho, o juiz manteve para 18 de agosto a conferência preparatória e indicou que não haverá nova prorrogação. Também deixou aberta a discussão sobre a entrega de documentos, que voltará a ser analisada depois de um depoimento ainda não identificado na ata da audiência.

Acionista de 21,3% da Ambipar Emergency Response, o Opportunity pediu três depoimentos e informações sobre contas bancárias, conciliações de caixa, transferências ao controlador Tércio Borlenghi e a outras partes relacionadas, além de operações de venda de ativos. O fundo sustenta que precisa concluir essa apuração antes que a Justiça americana aceite suspender o processo local.

A Ambipar afirma já ter entregue dezenas de milhares de páginas e acusa o Opportunity de usar a produção de provas para tumultuar a reestruturação acertada com os credores. O juiz ainda não acolheu as suspeitas levantadas pelo fundo nem concedeu integralmente os documentos solicitados.

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O atraso ocorre numa etapa decisiva. A companhia prevê apresentar no início de agosto uma nova versão do plano brasileiro, apoiado por detentores de aproximadamente 53,8% de US$ 1,046 bilhão em green notes. A assembleia de credores foi proposta para 17 de agosto, com segunda chamada no dia 25, mas ainda depende de convocação judicial.

Se esse calendário for mantido, a Justiça americana decidirá o futuro do Chapter 11 entre as duas chamadas da assembleia brasileira. O Opportunity ainda não venceu a disputa sobre o mérito, mas conseguiu manter o processo dos Estados Unidos vivo justamente quando a Ambipar tenta concentrar sua recuperação no Brasil.