ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Disputa com Opportunity adia tentativa da Ambipar de suspender Chapter 11

Juiz deu mais 14 dias para produção de provas e manteve aberto pedido sobre movimentações de caixa e transações com partes relacionadas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 10h40
Ambipar: o caso da empresa expôs conflito entre diretores da CVM
Ambipar (Victor Moriyama/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Disputa com Opportunity adia tentativa da Ambipar de suspender Chapter 11 Priorizar nos meus resultados Google

A disputa travada pelo Opportunity na Justiça americana adiou por duas semanas a audiência que decidirá se o Chapter 11 da Ambipar Emergency Response será suspenso em favor da recuperação judicial brasileira. A sessão, inicialmente marcada para 7 de agosto, foi transferida para o dia 21.

Na decisão de 24 de julho, o juiz manteve para 18 de agosto a conferência preparatória e indicou que não haverá nova prorrogação. Também deixou aberta a discussão sobre a entrega de documentos, que voltará a ser analisada depois de um depoimento ainda não identificado na ata da audiência.

Acionista de 21,3% da Ambipar Emergency Response, o Opportunity pediu três depoimentos e informações sobre contas bancárias, conciliações de caixa, transferências ao controlador Tércio Borlenghi e a outras partes relacionadas, além de operações de venda de ativos. O fundo sustenta que precisa concluir essa apuração antes que a Justiça americana aceite suspender o processo local.

A Ambipar afirma já ter entregue dezenas de milhares de páginas e acusa o Opportunity de usar a produção de provas para tumultuar a reestruturação acertada com os credores. O juiz ainda não acolheu as suspeitas levantadas pelo fundo nem concedeu integralmente os documentos solicitados.

Siga
Continua após a publicidade

O atraso ocorre numa etapa decisiva. A companhia prevê apresentar no início de agosto uma nova versão do plano brasileiro, apoiado por detentores de aproximadamente 53,8% de US$ 1,046 bilhão em green notes. A assembleia de credores foi proposta para 17 de agosto, com segunda chamada no dia 25, mas ainda depende de convocação judicial.

Se esse calendário for mantido, a Justiça americana decidirá o futuro do Chapter 11 entre as duas chamadas da assembleia brasileira. O Opportunity ainda não venceu a disputa sobre o mérito, mas conseguiu manter o processo dos Estados Unidos vivo justamente quando a Ambipar tenta concentrar sua recuperação no Brasil.

Publicidade
TAGS:
Negócios
Recuperação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).