Discurso de Mercadante e disputa Lula com BC na mira do mercado

A cerimônia de posse de Aloizio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, promete agitar o mercado nesta segunda-feira, 6. A expectativa envolve a linha do discurso de posse de Mercadante e o direcionamento que dará em relação a pontos polêmicos, como o financiamento de projetos em países como Cuba e Venezuela. A semana também se inicia lotada de expectativa em torno da discurseira envolvendo a autonomia do Banco Central e os recentes petardos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a autoridade monetária. A projeção do mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para este ano subiu de 5,74% para 5,78% — é a oitava alta consecutiva.

