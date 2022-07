Diretor do HSBC se demite após dizer que mudanças climáticas são falsas

O chefe de investimentos do HSBC Asset Manegement no Reino Unido, Stuart Kirk, se demitiu nesta quinta-feira, 7, depois de ter sido suspenso pela direção do banco em junho por proliferar um discurso agressivo contra os ativistas pró-meio ambiente. À época, em evento do jornal britânico Financial Times, o banqueiro afirmou em sua apresentação que “avisos infundados, estridentes, partidários, egoístas e apocalípticos estão sempre errados”, e comparou a crise climática ao chamado “bug do milênio”, que previa uma ampla falha dos computadores na virada entre os anos 1999 e 2000.

O agora ex-diretor do HSBC disse também que ao longo de seus 25 anos de carreira no setor financeiro “sempre houve algum maluco contando sobre o fim do mundo”. Kirk havia sido suspenso pelo HSBC em junho, e, agora, decidiu pedir demissão. “Se as empresas acreditam na diversidade e se manifestam, elas precisam seguir a conversa. Uma cultura de cancelamento destrói a riqueza e o progresso. Concluí que o comportamento do banco em relação a mim desde o meu discurso tornou minha posição, bem, insustentável”, escreveu em seu LinkedIn.

