Diretor da Caixa é encontrado morto na sede do banco em Brasília Chefe de Controles Internos e Integridade, Faustino Batista havia sido assessor do ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães Por Victor Irajá Atualizado em 20 jul 2022, 09h09 - Publicado em 20 jul 2022, 09h04

Diretor da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista foi encontrado morto na sede do banco, em Brasília, na noite desta terça-feira 19. Ele chefiava o setor de Controles Internos e Integridade e recebia denúncias de inconformidades dentro da instituição. Funcionário de carreira do banco, Faustino Batista havia sido assessor do ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães, acusado de assédio moral e sexual. A Polícia Civil do Distrito Federal apura as causas da morte — preliminarmente, tratada como suicídio.