Diesel e gasolina mais caros? Um outro assunto roubou a cena no mercado

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 09 de maio.

Depois de anunciar um reajuste no gás natural no final de abril, hoje foi a vez da Petrobras anunciar um aumento no preço do diesel, e com isso cresceu a expectativa do mercado para um possível reajuste na gasolina, mas nada disso foi destaque nos mercados hoje. Os novos surtos de coronavírus na China mostram uma desaceleração em uma das maiores economias do mundo e preocupam os investidores. Já são 36 cidades em lockdown e o maior porto do país está fechado há mais de 30 dias. Em relação ao Brasil, a situação é ainda pior porque os chineses são os nossos maiores parceiros comerciais. Descubra o aumento que o mercado espera para a gasolina e como a bolsa brasileira é afetada pela Covid-19 na China no VEJA Mercado de hoje.

