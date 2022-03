Dias Toffoli diz que tem ocorrido corrupção na arbitragem

O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli, fez uma declaração surpreendente nesta quinta-feira, 24, durante julgamento na corte. Ele disse que tem ocorrido corrupção na arbitragem privada, o que tem levado muitos casos a desaguarem no Judiciário. “Hoje muitas grandes empresas estão fugindo da arbitragem porque o Poder Judiciário é muito mais correto e é muito mais decente do que alguns tribunais arbitrais, que têm mostrado as suas fragilidades”. O ministro fez a declaração durante julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tribunal administrativo do Fisco e o fim dos recursos ao Judiciário. Em seu voto, Toffoli comparava os processos administrativos aos de arbitragem dizendo que em casos de fraude, dolo ou coação qualquer um pode recorrer ao Judiciário. E no caso de dolo, ele diz que está incluída a corrupção. Foi quando ele disparou sobre a questão da corrupção em processos arbitrais.

