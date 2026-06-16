Dia dos Namorados impulsiona varejo, e Pix dispara 34%

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

O Dia dos Namorados deu fôlego ao varejo brasileiro. Levantamento da Getnet mostra que o valor transacionado no comércio cresceu 8% entre 6 e 12 de junho, na comparação com o mesmo período do ano passado.

O destaque ficou com o Pix, que avançou 34% em valor movimentado no período, reforçando o peso crescente do meio de pagamento nas compras de datas comemorativas.

Entre os segmentos, cosméticos e alimentação lideraram a alta, com crescimento de 29% e 18%, respectivamente. O desempenho indica que o consumidor combinou presentes tradicionais com experiências, como refeições fora de casa e celebrações a dois.

“O levantamento mostra que o Dia dos Namorados segue como uma das datas mais relevantes para o varejo brasileiro. O desempenho de categorias associadas tanto a presentes quanto a experiências indica uma maior disposição dos consumidores para celebrar a ocasião, beneficiando diferentes segmentos da economia”, afirma Rafael Barbosa, head de Estratégia da Getnet.