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Economia

Dia dos Namorados impulsiona varejo, e Pix dispara 34%

Cosméticos e alimentação puxaram alta de 8% no valor transacionado na semana da data comemorativa, segundo levantamento da Getnet

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 12h00
Duas pessoas em uma mesa de restaurante. Uma pessoa segura uma maquininha de cartão vermelha da Getnet, enquanto a outra segura um cartão de crédito vermelho. Há um prato de salada, um copo com bebida e um celular preto na mesa.
Dia dos namorados (Divulgação/Divulgação)
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Dia dos Namorados impulsiona varejo, e Pix dispara 34% Priorize VEJA no Google

O Dia dos Namorados deu fôlego ao varejo brasileiro. Levantamento da Getnet mostra que o valor transacionado no comércio cresceu 8% entre 6 e 12 de junho, na comparação com o mesmo período do ano passado.

O destaque ficou com o Pix, que avançou 34% em valor movimentado no período, reforçando o peso crescente do meio de pagamento nas compras de datas comemorativas.

Entre os segmentos, cosméticos e alimentação lideraram a alta, com crescimento de 29% e 18%, respectivamente. O desempenho indica que o consumidor combinou presentes tradicionais com experiências, como refeições fora de casa e celebrações a dois.

“O levantamento mostra que o Dia dos Namorados segue como uma das datas mais relevantes para o varejo brasileiro. O desempenho de categorias associadas tanto a presentes quanto a experiências indica uma maior disposição dos consumidores para celebrar a ocasião, beneficiando diferentes segmentos da economia”, afirma Rafael Barbosa, head de Estratégia da Getnet.

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