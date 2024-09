Dia do Cliente vai movimentar todas as classes em busca de promoções

Brasileiros estão super dispostos em aproveitar as promoções do Dia do Cliente. Mais de 135 milhões pretendem colocar a mão no bolso para comprar algo no domingo, 15, indica pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e Question Pro. A análise do perfil mostra que a intenção é alta em todas as classes, sendo o interesse maior entre a A e B, com 84%, contra 78% da D e E. As mulheres também saem na frente, representando 87%, enquanto os homens alcançam 81%. Entre os itens mais disputados estão roupas e acessórios (54%), calçados (44%), alimentos e bebidas (38%). “A data é uma oportunidade para o varejo aumentar as vendas e os consumidores aproveitarem as promoções, fazendo a economia circular”, explica Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.