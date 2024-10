Dia das Crianças: Vendas de brinquedos da franquia Monster High disparam

As vendas de brinquedos usados da franquia Monster High aumentaram 41,91% nos nove meses deste ano por meio da OLX, em comparação com o mesmo período de 2023. É o que aponta o levantamento do marketplace de classificados de produtos usados do Brasil. Os produtos da Barbie registraram o segundo melhor desempenho em variação através da plataforma, com crescimento de 23,34% e os da Hot Wheels o terceiro, com elevação de 19,73%.

A bicicleta é o brinquedo usado mais comercializado entre janeiro e setembro por meio da OLX, com 44,74% de share. A boneca é a segunda mais vendida, com 9,42% de participação. Os brinquedos da franquia Barbie ocupam a terceira colocação, com 9,10%. Pula Pula vem em quarto, com 8,99% e triciclo em quinto, com 7,77%.