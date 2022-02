Despenca o número de jovens aprendizes e Brasil volta quatro casas

O Itaú Educação e Trabalho fez um levantamento sobre a trajetória de aprendizes no Brasil que mostra que o número despencou de tal forma que, em 2020, voltamos ao ano de 2017. Os dados, compilados com base na RAIS 2020, revelam que em função da pandemia o número de aprendizes no país caiu e chegou a 372.706 jovens. Em 2019, o número era pouco acima de 476 mil jovens. Em 2017, eram pouco mais de 386 mil jovens. A organização chama a atenção para o fato de que o próprio Ministério do Trabalho diz que a cota mínima de aprendizes deveria estar bem próxima de 1 milhão de jovens. Outro dado alarmante é a taxa de desemprego entre jovens de 14 a 24 anos, que fica em torno de 40% para aqueles com idade entre 14 a 17 anos e de 25,7% para aqueles de 18 a 24 anos. A média da taxa de desemprego para a população ativa em geral é de 12,6%. O instituto vai apresentar os dados na primeira audiência pública sobre o Estatuto do Aprendiz que acontece nesta terça-feira, 15, na Câmara dos Deputados.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.