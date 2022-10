Desmatamento crônico causa entrave geopolítico, diz CEO da Suzano

Atualizado em 14 out 2022, 14h36 - Publicado em 14 out 2022, 14h31

Com menos de um mês para a próxima edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 27, a agenda ambiental fica sob holofotes, especialmente dada a centralidade do Brasil para a questão. Em entrevista ao Radar Econômico, Walter Schalka, presidente da Suzano, afirma que a COP representa uma oportunidade para o país provar seu enorme potencial de reinserção expressiva na geopolítica internacional. “O Brasil tem um grande potencial em geração de energia limpa, barata e competitiva. Isso pode fazer o país se reindustrializar, aumentando nossa exportação de energia”, diz, referenciando a grave crise energética que parte do mundo enfrenta, especialmente a Europa.

Entretanto, para que o país alcance o papel de protagonista em soluções ambientais, Schalka destaca a importância do combate a um problema interno, o desmatamento crescente, que isola o Brasil do resto do mundo. “Precisamos endereçar uma questão critica, que é o desmatamento ilegal na Amazônia, com a apresentação de um plano efetivo de redução ou eliminação do problema, que tem aumentado. Temos leis ambientais que precisam ser cumpridas, elas dizem claramente quais são as possibilidades de desmate. Hoje, 97% do desmatamento é ilegal, algo crônico no Brasil. Qualquer que seja o governo eleito dias antes da COP 27, esse deve ser um ponto central da atuação do poder público”, diz.

