Desenvolve SP bate marca histórica e injeta R$ 3,5 bi na economia paulista

A Desenvolve SP, agência de fomento do governo paulista, atingiu na atual gestão estadual seu maior volume histórico de desembolsos diretos. Entre janeiro de 2023 e maio de 2026, foram R$ 2,88 bilhões liberados em linhas de crédito para empreendedores e municípios. A marca supera o melhor desempenho anterior da instituição em período equivalente, quando os desembolsos chegaram a R$ 2,5 bilhões até maio do último ano de mandato.

Somando as operações de crédito aos investimentos em fundos estruturados, o volume colocado pela Desenvolve SP na economia paulista passa de R$ 3,5 bilhões. Apenas na frente de fundos, foram R$ 680 milhões, entre valores já desembolsados e compromissados, distribuídos em 18 veículos voltados ao financiamento de empresas do Estado, com foco principalmente em inovação, sustentabilidade e tecnologia.

O avanço ocorre em um mercado relevante para a economia paulista. Segundo dados do Observatório do Sebrae citados pela agência, São Paulo reúne cerca de 330 mil micro e pequenas empresas, sem considerar os microempreendedores individuais. O número chega a aproximadamente 400 mil quando incluídas também as médias empresas. Juntas, essas companhias respondem por cerca de 4,3 milhões de empregos formais.

A estratégia da Desenvolve SP tem sido ampliar o acesso ao crédito com taxas competitivas, prazos mais longos e períodos de carência, especialmente para empreendedores de menor porte. A agência oferece linhas para empresas em diferentes estágios, de negócios em estruturação a companhias que buscam financiar máquinas, equipamentos, inovação ou projetos de sustentabilidade. Também há produtos específicos para públicos estratégicos, como a Desenvolve Mulher, voltada a empresas lideradas por mulheres, e a Desenvolve Mais Inclusão, direcionada a pessoas com deficiência.

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Além do setor privado, a agência mantém linhas para municípios financiarem obras e a compra de equipamentos destinados à melhoria de serviços públicos. Em outra frente, a Desenvolve SP lançou recentemente, em parceria com o Sebrae-SP, o Programa Empreendedor de Sucesso, com capacitação gratuita e online para micro e pequenos empresários. A iniciativa aborda temas como custos, fluxo de caixa, movimentação financeira e precificação.

Os participantes do programa também passam a ter acesso a um fundo de aval, mecanismo que ajuda empreendedores sem garantias suficientes a buscar financiamento. A combinação de crédito, capacitação e garantias é vista pela agência como uma forma de reduzir barreiras para pequenos negócios e ampliar o alcance das linhas de fomento no Estado.