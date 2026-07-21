Desemprego entre jovens cai ao menor nível histórico em São Paulo

O desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos caiu para 10,2% em São Paulo em 2025, o menor nível da série histórica iniciada em 2012. A taxa ficou abaixo dos 12,1% registrados no país e representa uma queda de quase 64% em relação ao pico de 28,2% alcançado em 2017.

Dados do IBGE compilados pelo governo paulista mostram que 346 mil jovens estavam desempregados no estado no ano passado, também o menor contingente da série. Ao mesmo tempo, São Paulo tinha 3,059 milhões de trabalhadores ocupados nessa faixa etária.

O avanço da taxa de emprego, porém, não veio acompanhado de novo recorde no número de ocupados. O contingente de jovens trabalhando em 2025 ficou ligeiramente abaixo dos 3,088 milhões registrados em 2023, maior marca dos últimos 12 anos.

A melhora mais consistente aparece na qualidade da ocupação. O rendimento médio dos jovens paulistas chegou a R$ 2.391, maior valor da série e quase 20% superior à média nacional, de R$ 2.011. São Paulo ficou atrás apenas de Paraná e Santa Catarina nesse indicador.

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A informalidade também recuou para 30,3%, o menor patamar em nove anos e bem abaixo dos 40,8% registrados entre os jovens no país. Apenas Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentaram índices menores.

O governo de São Paulo atribui parte do resultado às políticas de intermediação e qualificação profissional, como o Portal Trampolim, os Postos de Atendimento ao Trabalhador e os programas Qualifica SP e Caminho da Capacitação. Os números, contudo, refletem também o aquecimento mais amplo do mercado de trabalho paulista e mostram que a melhora chegou a uma faixa etária tradicionalmente mais exposta ao desemprego e à informalidade.