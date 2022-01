Desempenho fraco da indústria e anúncio do Fed devem pressionar bolsa

VEJA Mercado | Abertura | 6 de janeiro.

A preocupação dos Estados Unidos com a inflação, que pode fazer o Federal Reserve (o banco central americano) antecipe o ciclo de alta da taxa de juros no país, deve continuar repercutindo negativamente nas bolsas mundo afora. Na quarta-feira, 5, a autarquia monetária acenou com ajustes na taxa de juros “mais cedo ou num ritmo mais acelerado”. Com o anúncio, as principais bolsas de valores americanas (Dow Jones, Nasdaq e S&P 500) abrem o dia em queda — destaque para a Nasdaq, que recua mais de 3% neste momento. No Brasil, a Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou nesta manhã os índices da produção industrial em novembro último. Na comparação com outubro, o indicador recuou 0,2%, sendo o sexto mês consecutivo de retração da indústria brasileira. Em relação a novembro de 2020, a queda é maior: -4,4%. “Apesar de acumular, nos 11 meses de 2021, um avanço de 4,7% frente ao mesmo período do ano anterior, a indústria continua a se afastar cada vez mais do patamar pré-pandemia”, afirmou a FGV.

